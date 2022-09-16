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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Киргизская погранслужба сообщила о захвате таджикскими военными здания школы в Киргизии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенской области Киргизии, киргизские пограничники нанесли ответный удар по погранзаставам Таджикистана.

"Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района Баткенской области Киргизии. Подразделения Погранслужбы Киргизии нанесли огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари", - сообщили в пятницу в Погранслужбе Киргизии.

По ее данным, киргизским военным удалось уничтожить значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.

По информации киргизкой стороны, военнослужащие Таджикистана открывают огонь из населенных пунктов и приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь по их позициям. Ожесточенные бои идут в Лейлекском и Баткенском районах.

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"Используя своих мирных жителей в качестве живого щита, таджикская сторона несет большие потери среди гражданского населения", - отметили в Погранслужбе Киргизии.

Ранее Погранслужба ГКНБ Киргизии сообщила, что в 6:00 (3:00 мск) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.

Позднее таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Киргизские военнослужащие, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь.

Пресс-служба ГКНБ Киргизии заявляет, что таджикская сторона, "нарушив все ранее достигнутые договоренности, вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру киргизско-таджикской госграницы". По данным ведомства, в настоящее время вооруженные столкновения продолжаются, таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы.

По последним данным, в Баткенскую областную объединенную больницу поступил 31 пострадавший.

МИД Киргизии выразил ноту протеста Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

Таджикистан Киргизия
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