Президенты Киргизии и Таджикистана на встрече в Самарканде обсудили ситуацию на границе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры по ситуации на киргизско-таджикской границе, сообщает в пятницу пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита ШОС в Самарканде", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, стороны обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы.

"Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

Ситуация на границе

Конфликт ка киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской Погранслужбы, в пятницу в 6:00 (3:00 мск) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов. Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

По данным киргизской стороны, таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Киргизские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По последним данным, в Баткенскую областную объединенную больницу поступили 42 пострадавших.

Ранее в пятницу главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня с 16:00 (13:00 по московскому времени).