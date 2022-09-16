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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Минздрав Киргизии сообщил о двух жертвах обстрелов на границе с Таджикистаном

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Киргизии.

"Зафиксирован один летальный случай, 15-летняя девочка погибла от огнестрельного ранения. По оперативным данным из Баткенской области, есть еще летальный случай", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 18:00 (15:00 по московскому времени) в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 55 пострадавших, из них трое отправлены на амбулаторное лечение.

"По характеру ранений: в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. Из общего количества пострадавших семь женщин, а также пятеро детей", - отметили в пресс-службе.

14 сентября перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии. Затем стороны обвинили друг друга в обстрелах утром 16 сентября.

В пятницу главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня с 16:00 (13:00 по московскому времени).

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