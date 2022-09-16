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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Таджикистан заявил о новых обстрелах со стороны киргизских военных

Киргизская сторона заявила об эвакуации около 120 тысяч человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о новых обстрелах киргизских военных в трех приграничных населенных пунктах республики через полтора часа после объявления о прекращении огня.

"Киргизская сторона стягивает из центра Баткенского района дополнительные силы и средства в приграничные районы. Вызывает обеспокоенность использование киргизской стороной военных вертолетов и боевых беспилотников для нападения на дома граждан и гражданские объекты Таджикистана", - заявляет пресс-центр.

Между тем в таджикских социальных сетях появились сообщения о падении киргизского беспилотника вблизи мечети в одном из населенных пунктов Таджикистана. Сообщается о жертвах. Официального подтверждения этим сообщениям пока нет.

Между тем заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что около 120 тыс. человек эвакуированы из зоны боевых действий на киргизско-таджикской границе. По его словам, стрельба в приграничной с Таджикистаном зоне не прекращается.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской Погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 мск) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Киргизские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным Минздрава Киргизии, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли. В Баткенскую областную объединенную больницу поступили 55 пострадавших.

МИД Киргизии выразил ноту протеста Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

В пятницу с участием президента Киргизии Садыра Жапарова началось экстренное заседание Совета безопасности республики.

Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по Москве). Несмотря на это обстрелы позиций киргизских пограничников со стороны таджикских военнослужащих периодически продолжаются.

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