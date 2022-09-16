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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Бишкеке заявили о возобновлении обстрелов военными Таджикистана киргизских пограничников

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям киргизских пограничников, сообщила в пятницу пресс-служба пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

"Нарушив достигнутые договорённости, таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям киргизских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района (Баткенская область Киргизии - ИФ). В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня (РСЗО)", - говорится в сообщении.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября, когда перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенской области Киргизии.

По данным киргизской погранслужбы, в пятницу утром таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов. Стало известно о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в одном из сел Баткенского района, нанесли удар из РСЗО по городу Баткен. Киргизские пограничники нанесли ответный удар по двумя таджикским пограничным заставам.

По последним данным, в Баткенскую областную больницу поступили 42 пострадавших.

МИД Киргизии выразил ноту протеста Таджикистану из-за боевых столкновений на границе.

В середине дня главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня.

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