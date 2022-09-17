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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Киргизия и Таджикистан договорились не допускать провокации и стрельбу на границе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Руководители пограничных ведомств Киргизии Уларбек Шаршеев и Таджикистана Раджабали Рахмонали в ходе встречи договорились организовать работу по недопущению провокаций и стрельбы на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области, сообщили "Интерфаксу" в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Киргизии.

"По итогам встречи были достигнуты следующие договоренности: в течение ночи до 9:00 17 сентября 2022 года начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельб на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области", - сообщили в управлении информации и коммуникаций пограничной службы.

Там уточнили, что встреча первого заместителя председателя - директора пограничной службы ГКНБ Киргизии и командующего Погранвойсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали шла более трех часов на КПП "Гулистон-автодорожный" (Таджикистан).

Кроме того, "в целях координации действий совместный оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов по Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, продолжит свою работу на КПП "Гулистон-автодорожный".

"По состоянию на 03:00 (00:00 по московскому времени) 17 сентября обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная", - добавили в пограничной службе Киргизии.

По данным киргизской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 по московскому времени) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным Киргизии, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

Отмечалось, что в ходе столкновений погибли 24 киргизских гражданина, 87 получили ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев сообщил "Интерфаксу", что парламентарии соберутся на экстренное заседание в пятницу вечером, не исключается обсуждение введения военного положения в стране.

В пятницу с участием президента Киргизии Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по московскому времени).

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