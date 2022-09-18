Посол Азербайджана сообщил о нападении на представительство страны в Париже

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Агрессивно настроенные представители армянской диаспоры во Франции в воскресенье совершили нападение на посольство Азербайджана в Париже, заявил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Об инциденте он написал в соцсетях, сопроводив запись видеокадрами нападения.

При этом Мустафаев отметил, что правительство Франции проигнорировало просьбу азербайджанской стороны об обеспечении безопасности дипмиссии.