США призвали Таджикистан и Киргизию соблюдать режим прекращения огня

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - США заявили об обеспокоенности конфликтом на границе Таджикистана и Киргизии.

"Мы обеспокоены сообщениями о столкновениях на таджикско-киргизской границе. На кону жизни мирных жителей, и мы выражаем сочувствие пострадавшим. Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и удвоить усилия по восстановлению спокойствия дипломатическим путем", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

Очередное вооруженное противостояние между военнослужащими двух стран на таджикско-киргизской границе началось 14 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в начале конфликта и применении тяжелой военной техники и вооружения.