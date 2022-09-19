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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Глава Херсонской области вернулся к работе после госпитализации

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо вернулся к работе после госпитализации из-за возможного отравления.

"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области", - сообщается в его телеграм-канале в понедельник.

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В администрации также уточнили, что Сергей Елисеев сложил с себя полномочия исполняющего обязанности главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона.

"Владимир Сальдо подчеркивает, что курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным. Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях", - отмечается в сообщении.

О срочной госпитализации Сальдо стало известно 4 августа. На следующий день его пресс-служба сообщила о решении транспортировать главу региона в московский НИИ Склифосовского.

Позже Минобороны РФ заявило о проведении расследования применения боевых отравляющих веществ в отношении Сальдо.

Херсонская область Владимир Сальдо
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