Глава Херсонской области вернулся к работе после госпитализации

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо вернулся к работе после госпитализации из-за возможного отравления.

"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области", - сообщается в его телеграм-канале в понедельник.

В администрации также уточнили, что Сергей Елисеев сложил с себя полномочия исполняющего обязанности главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона.

"Владимир Сальдо подчеркивает, что курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным. Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях", - отмечается в сообщении.

О срочной госпитализации Сальдо стало известно 4 августа. На следующий день его пресс-служба сообщила о решении транспортировать главу региона в московский НИИ Склифосовского.

Позже Минобороны РФ заявило о проведении расследования применения боевых отравляющих веществ в отношении Сальдо.