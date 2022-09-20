Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:32

Генсек ООН понадеялся на соблюдение Арменией и Азербайджаном режима прекращения огня

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке выразил надежду на сохранение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

"Генсек и глава МИД Азербайджана обсудили сотрудничество страны и ООН. Они также обменялись мнениями о событиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Генеральный секретарь выразил надежду на то, что режим прекращение огня будет соблюдаться, и подчеркнул поддержку ООН всех усилий по мирному урегулированию напряженности между двумя странами", - отмечается в сообщении ООН.

В МИД Азербайджана агентству "Интерфакс", в свою очередь, сообщили, что Байрамов проинформировал Гутерриша о провокациях Армении на границе, а также о мирных инициативах Баку.

"Байрамов также рассказал о ходе восстановительных работ (...), а также отметил важность наращивания международных усилий по устранению минной угрозы", - подчеркнули в ведомстве.

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2022 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
ООН Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 20 сентября

Тайфун "Нанмадол" унес жизни двух человек в Японии, более 150 ранены

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике

Что произошло за день: понедельник, 19 сентября

В Донецке выступили за проведение референдума по вопросу о вхождении ДНР в состав РФ

Турецкий Isbank приостановил прием карт "Мир"

Турецкий Isbank приостановил прием карт "Мир"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ОП ЛНР предложила немедленно провести референдум о признании республики субъектом РФ

ОП ЛНР предложила немедленно провести референдум о признании республики субъектом РФ

Душанбе сообщило о гибели 41 гражданина Таджикистана в ходе конфликта с Киргизией

Кишинев потребовал от Минска разъяснений после высказываний Лукашенко

Кишинев потребовал от Минска разъяснений после высказываний Лукашенко
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });