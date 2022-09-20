Генсек ООН понадеялся на соблюдение Арменией и Азербайджаном режима прекращения огня

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке выразил надежду на сохранение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

"Генсек и глава МИД Азербайджана обсудили сотрудничество страны и ООН. Они также обменялись мнениями о событиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Генеральный секретарь выразил надежду на то, что режим прекращение огня будет соблюдаться, и подчеркнул поддержку ООН всех усилий по мирному урегулированию напряженности между двумя странами", - отмечается в сообщении ООН.

В МИД Азербайджана агентству "Интерфакс", в свою очередь, сообщили, что Байрамов проинформировал Гутерриша о провокациях Армении на границе, а также о мирных инициативах Баку.

"Байрамов также рассказал о ходе восстановительных работ (...), а также отметил важность наращивания международных усилий по устранению минной угрозы", - подчеркнули в ведомстве.