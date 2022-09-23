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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В Бишкеке сообщили об обстреле Таджикистаном киргизской погранзаставы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу "Тамдык" Баткенского пограничного отряда, сообщает в пятницу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"Таджикская сторона обстреляла из артиллерийских орудий пограничную заставу "Тамдык" Баткенского пограничного отряда и превосходящими силами атаковала заставу", - сообщили в Погранслужбе.

По ее данным, начальник пограничной заставы ценой собственной жизни дал возможность личному составу подразделения выйти на господствующую высоту.

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"В результате массированного обстрела была уничтожена вся инфраструктура пограничной заставы "Тамдык". Пользуясь возможностью, таджикская сторона попыталась осуществить зачистку территории заставы. Как только Пограничная служба ГКНБ Киргизии получила информацию о нахождении граждан Таджикистана на участке заставы "Тамдык", были приняты необходимые меры, в результате которых граждане Таджикистана были выдворены за пределы территории заставы", - отметили в Погранслужбе.

В настоящее время участок заставы находится под контролем аппарата пограничных представителей Киргизии по Баткенскому направлению, которые отслеживают обстановку на данном участке госграницы.

По данным Минздрава Киргизии, в результате недавних вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 198 человек. По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.

В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов.

Киргизия Таджикистан
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