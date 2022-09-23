В Бишкеке сообщили об обстреле Таджикистаном киргизской погранзаставы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу "Тамдык" Баткенского пограничного отряда, сообщает в пятницу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"Таджикская сторона обстреляла из артиллерийских орудий пограничную заставу "Тамдык" Баткенского пограничного отряда и превосходящими силами атаковала заставу", - сообщили в Погранслужбе.

По ее данным, начальник пограничной заставы ценой собственной жизни дал возможность личному составу подразделения выйти на господствующую высоту.

"В результате массированного обстрела была уничтожена вся инфраструктура пограничной заставы "Тамдык". Пользуясь возможностью, таджикская сторона попыталась осуществить зачистку территории заставы. Как только Пограничная служба ГКНБ Киргизии получила информацию о нахождении граждан Таджикистана на участке заставы "Тамдык", были приняты необходимые меры, в результате которых граждане Таджикистана были выдворены за пределы территории заставы", - отметили в Погранслужбе.

В настоящее время участок заставы находится под контролем аппарата пограничных представителей Киргизии по Баткенскому направлению, которые отслеживают обстановку на данном участке госграницы.

По данным Минздрава Киргизии, в результате недавних вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 198 человек. По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.

В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов.