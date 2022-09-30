Швеция сняла запрет на экспорт оружия в Турцию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Инспекционное управление по стратегическим товарам Швеции в пятницу объявило о решении возобновить выдачу разрешений на экспорт оружия в Турцию, сообщают европейские СМИ.

Снятие запрета на экспорт вооружения было одним из условий, которые Анкара выдвигала для ратификации вступления Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия ввели соответствующий запрет в 2019 году из-за операции Турции против курдских "Отрядов народной самообороны" в Сирии. В Анкаре считают, что это военизированное формирование связано с "Рабочей партией Курдистана", признанной в Турции террористической организацией.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции требуется ратификация протоколов о присоединении всеми 30 членами альянса. Определенное сопротивление планам северных стран оказывает только Турция.

В подписанном 28 июня на саммите НАТО меморандуме о взаимопонимании Турция все же поддержала заявку северных стран на вступление в НАТО после того, как в нем было закреплено обещание Финляндии и Швеции о совместной борьбе с терроризмом.