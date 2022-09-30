Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Швеция сняла запрет на экспорт оружия в Турцию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Инспекционное управление по стратегическим товарам Швеции в пятницу объявило о решении возобновить выдачу разрешений на экспорт оружия в Турцию, сообщают европейские СМИ.

Снятие запрета на экспорт вооружения было одним из условий, которые Анкара выдвигала для ратификации вступления Швеции в НАТО.

В миреТурция заявила, что Финляндия и Швеция еще не выполнили обязательства по курдамЧитать подробнее

Швеция и Финляндия ввели соответствующий запрет в 2019 году из-за операции Турции против курдских "Отрядов народной самообороны" в Сирии. В Анкаре считают, что это военизированное формирование связано с "Рабочей партией Курдистана", признанной в Турции террористической организацией.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции требуется ратификация протоколов о присоединении всеми 30 членами альянса. Определенное сопротивление планам северных стран оказывает только Турция.

В подписанном 28 июня на саммите НАТО меморандуме о взаимопонимании Турция все же поддержала заявку северных стран на вступление в НАТО после того, как в нем было закреплено обещание Финляндии и Швеции о совместной борьбе с терроризмом.

Швеция Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Норвегия рассматривает возможность закрытия границы с Россией

Военная операция на Украине

Путин призвал Киев к переговорам

Путин призвал Киев к переговорам

МВД Грузии отметило сокращение притока россиян через границу

Военная операция на Украине

При обстреле автоколонны у линии соприкосновения в Запорожской области погибли 23 человека

Что случилось этой ночью: пятница, 30 сентября

Американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги на минимуме с ноября 2020 года

Сенат США принял законопроект, включающий новую помощь Украине в размере $12 млрд

Сенат США принял законопроект, включающий новую помощь Украине в размере $12 млрд

Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Нидерланды отозвали экспортную лицензию у "Турецкого потока"

Что произошло за день: четверг, 29 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });