Шеф Пентагона призвал быстрее принять Финляндию и Швецию в НАТО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал страны НАТО быстрее ратифицировать документы о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Пока вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран-участниц из 30 - все, кроме Турции и Венгрии. Турция ранее согласилась не блокировать процедуру, при условии, что Швеция и Финляндия отменят запрет на поставки оружия Анкаре и будут сотрудничать в борьбе с терроризмом и выдавать Турции подозреваемых. Анкара обещает, что не ратифицирует протоколы до тех пор, пока ее требования не будут выполнены.