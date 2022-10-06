Токаев согласился выдвинуться в президенты от народной коалиции

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился выдвинуться на внеочередные выборы главы государства от народной коалиции общественно-политических сил. Днем ранее он высказал пожелание пойти на выборы как кандидат от широкой коалиции, 6 октября сразу несколько партий решили создать такую коалицию.

"Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность - баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами", - сказал Токаев на форуме народной коалиции в свою поддержку.

Ранее в четверг выдвижении Токаева кандидатом в президенты заявили на своих съездах правящая партия Amanat, Народная партия Казахстана и "Ак Жол". Лидер Amanat Ерлан Кошанов заявил, что в стране создается народная коалиция в поддержку выдвижения Токаева, и назвал это историческим выбором.

На форуме президент пообещал представить свою предвыборную платформу в ближайшее время. Он пообещал, что в ней будут меры "по всесторонней трансформации страны" и по повышению благосостояния граждан".

Внешняя политика Казахстана должна быть сбалансированной и нацеленной на обеспечение региональной и глобальной безопасности, считает Токаев. Он пообещал в дальнейшем прилагать усилия по укреплению авторитета ООН как универсальной и безальтернативной международной организации. Говоря о событиях внутри страны, он призвал сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие.

Внеочередные выборы в Казахстане назначены на 20 ноября. Новые конституционные законы закрепили принцип равноудаленности президента от всех политических партий.