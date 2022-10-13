Парламент Ирака выбрал президентом страны Латифа Рашида

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Парламент Ирака выбрал президентом страны Латифа Рашида, за него проголосовали 162 депутата, за его оппонента, экс-президента Бархама Салеха, 63, сообщает Rudaw.

Теперь в стране начнется формирование правительства.

Ожидается, что Мухаммед ас-Судани, кандидат на пост нового премьер-министра, сформирует правительство за 30 дней.

Ранее Рашид занимал пост министра водных ресурсов Ирака, а также был представителем партии "Патриотический союз Курдистана".

Протесты против коррупции в Ираке стали причиной досрочного проведения парламентских выборов в стране в октябре 2021 года. Однако избранные парламентарии не могли сформировать правительство из-за разногласий между политическими блоками по поводу механизмов его формирования.