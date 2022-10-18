Власти Австралии передумали признавать Западный Иерусалим столицей Израиля

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - С сайта МИД Австралии исчезло упоминание о том, что правительство страны признает Западный Иерусалим столицей Израиля. Изменение сначала заметили австралийские СМИ, затем оно вызвало критику со стороны властей Израиля.

Пресс-секретарь главы МИД Австралии Пенни Вонг сначала заявила, что правительство Австралии считает, что окончательное решение о статусе Иерусалима должно быть принято в результате мирных переговоров, а также заверила Израиль в неизменной поддержке со стороны Австралии, пишет Sydney Morning Herald. Позднее она напомнила, что правительство Скотта Моррисона в 2018 году решило признать Западный Иерусалим столицей Израиля, но с тех пор новое правительство не принимало никаких решений, чтобы это изменить.

Сама Пегги Вонг позднее подтвердила, что нынешнее правительство готово признать лишь статус Иерусалима, который будет определен в результате мирных переговоров, и добавила, что сожалеет о решении предыдущего кабинета, которое заставило Австралию отколоться в этом вопросе от большинства и резко менять политический курс.

Глава правительства и МИД Израиля Яир Лапид назвал решение Австралии поспешным, пишет Jerusalem Post. Посла Австралии Пола Грифитса вызвали в израильский МИД.

В 2018 году Австралия присоединилась к небольшому количеству государств, признавших Западный Иерусалим столицей Израиля как город, где заседает Кнессет и расположены правительственные учреждения. Это решение одобрила администрация Дональда Трампа. При этом Австралия не стала переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.