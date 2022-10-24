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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Начальники генштабов России и Британии обсудили по телефону Украину

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, сообщило российского Минобороны.

"В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

23 октября министерство сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Он их тоже предупредил о "возможных провокациях со стороны Украины с применением "грязной бомбы"".

В понедельник российские военные заявили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

"Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", - заявил на брифинге 24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, Украина завершает создание такой бомбы и может замаскировать ее применение под срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности для обвинения Москвы в применении тактического ядерного оружия.

О таких же рисках заявил глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Хроника 24 февраля – 24 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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