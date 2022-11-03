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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 631,3 млн

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 631 323 064, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 594 794 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

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США - 97 611 400 и 1 071 578.

Индия - 44 654 605 и 530 452.

Франция - 37 068 741 и 158 184.

Бразилия - 34 837 035 и 688 219 (данные на утро среды, в четверг не обновлялись).

Германия - 35 728 277 и 154 095.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 846,6. В США на 1 млн жителей скончался 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 395, в Бразилии - 3 185, в Германии - 1 826.

Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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