Песков заявил, что РФ вернулась в "зерновую сделку", доверяя Турции как партнеру

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Участие Турции в "зерновой сделке" является главным фактором доверия для российской стороны, в том числе в вопросах выполнения Киевом своих последних обязательств, заявляют в Кремле.

"В данном случае гарантии были в турецкой стороне, по понятным причинам они не могли быть предоставлены напрямую нам. И в данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Россия согласилась возобновить сделку под гарантии Киева с учетом существующего опыта невыполнения Минских договоренностей.

Он подчеркнул, что акцентируется важность сделки, а также работа, которая была проведена турецкими военными дипломатами и лично президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "И это тоже, участие как раз в этом Турции, является, наверное, главным фактором доверия", - сказал Песков.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

2 ноября Россия возобновила исполнение соглашения. В Минобороны РФ сообщили, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.