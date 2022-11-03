Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Песков заявил, что РФ вернулась в "зерновую сделку", доверяя Турции как партнеру

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Участие Турции в "зерновой сделке" является главным фактором доверия для российской стороны, в том числе в вопросах выполнения Киевом своих последних обязательств, заявляют в Кремле.

"В данном случае гарантии были в турецкой стороне, по понятным причинам они не могли быть предоставлены напрямую нам. И в данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Россия согласилась возобновить сделку под гарантии Киева с учетом существующего опыта невыполнения Минских договоренностей.

Он подчеркнул, что акцентируется важность сделки, а также работа, которая была проведена турецкими военными дипломатами и лично президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "И это тоже, участие как раз в этом Турции, является, наверное, главным фактором доверия", - сказал Песков.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

2 ноября Россия возобновила исполнение соглашения. В Минобороны РФ сообщили, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.

Дмитрий Песков Турция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай продолжит придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 3 ноября

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

Четверо горняков погибли в Казахстане при выбросе газа в шахте

КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты

СБ ООН не принял проект РФ для расследования деятельности биолабораторий на Украине

Эрдоган считает, что канцлер ФРГ изменил отношение к РФ и готов искать с ней общий язык

США передали Украине более 230 гаубиц, минометов и реактивных систем залпового огня

В Молдавии регулятор повысил тарифы на электроэнергию в 1,5 раза

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });