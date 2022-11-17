В Москве предостерегли США от превращения в сторону "горячего конфликта" на Украине

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия предостерегает США от превращения в сторону "горячего" конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предостерегаем от перерастания всего происходящего в ситуацию, когда США напрямую становились бы стороной горячего конфликта", - сказал Рябков в интервью RTVI.

Он подчеркнул: Москва рассчитывает, что "здравого смысла хватит тем, кто столь безоглядно и безответственно продолжает политику всемерной накачки Киева современными вооружениями и другими формами содействия".

Замглавы МИД РФ отметил, что США "все глубже" вовлекаются в ситуацию на Украине, "с точки зрения поддержки Киева определили для себя возможность такого, о чем ранее речь не шла".

"Мы соответственно тоже в своем подходе, в своем военном планировании исходим из новой роли США", - сказал Рябков.