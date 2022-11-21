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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Саакашвили опроверг информацию об отравлении в клинике

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что никогда не высказывал своим адвокатам подозрений о своем отравлении в клинике "Вивамед", в которой он находится на лечении с 12 мая.

"Мое здоровье действительно ухудшается, и особенно в последние два месяца, но я никогда не высказывал подозрений моим адвокатам, что якобы был отравлен. Врачи клиники "Вивамед" делают все возможное. Надо довериться врачам и не надо излишне политизировать этот вопрос. Еще раз хочу сказать всем спасибо", - написал в понедельник Саакашвили в социальных сетях.

В субботу мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что у ее сына выявлено повышенное содержание в организме тяжелых металлов, в том числе ртути. "В организме обнаружена ртуть, также барий и талий. Как они могли к нему (Саакашвили) попасть неизвестно. Согласно отчету врачей - это интоксикация. Изолированный человек не мог проглотить эти вещества", - сказала Аласания. Она требует немедленного освобождения Саакашвили из заключения.

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Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщал журналистам, что независимые врачи из грузинского центра "Эмпатия" подготовили отчет о состоянии здоровья Саакашвили, у политика выявлено более 30 заболеваний. По словам адвоката, заключение врачей из "Эмпатии" будет обнародовано в ближайшее время.

Накануне специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла информацию о возможном отравлении находящегося в заключении Саакашвили.

"Заключенный Саакашвили несколько месяцев находится в больнице под постоянным медицинским наблюдением и получает необходимую медицинскую помощь. Мы настоятельно просим всех не распространять непроверенную, неподтвержденную фактами информацию", - говорится в заявлении.

Экс-президент Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. Спустя несколько дней он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября 2021 года его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани), позже его перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили
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