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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Москве заявили о "высочайшем уровне токсичности и враждебности" со стороны США

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Решение о переносе заседания комиссии по Договору о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ) было принято на политическом уровне, с учетом крайне негативной ситуации в отношениях России и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение российской стороны о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии (ДКК), запланированной на 29 ноября - 6 декабря в Каире, было принято на политическом уровне с учетом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать", - написала она в своем телеграм-канале.

Как подчеркнула Захарова, "на всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона". "В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно", - отметила она.

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По словам дипломата, "подобная ситуация не могла не затронуть и сферу контроля над вооружениями, которую невозможно рассматривать как нечто автономное и существующее в отрыве от геополитических реалий". "Нужно иметь очень своеобразную логику, чтобы говорить России о сдержанности, транспарентности и предсказуемости в военных вопросах, одновременно помогая киевскому режиму убивать наших военных и мирное население в российских регионах, предоставляя для этого всё более разрушительные средства вооружённой борьбы и направляя на Украину американских инструкторов, советников и наёмников", - сказала Захарова.

Кроме того, она отметила, что по вопросу о ДНСВ "здесь мы также констатируем постоянные попытки США "подправить" установленный им баланс и изменить его в свою пользу". "Это проявлялось, в частности, в полностью нелегитимном выводе американской стороной из засчёта по Договору значительной части своих СНВ, которые в Вашингтоне объявили переоборудованными или переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договорные определения. Мы долго работали с американцами над данным вопросом и в чём-то даже добились некоторого прогресса, но проблема пока остаётся нерешённой", - подчеркнула Захарова.

Она также подчеркнула, что американская делегация собиралась в Каир, чтобы "продавить возобновление инспекций, а не для обсуждения "российских озабоченностей". "При этом упорно замалчивался тот факт, что кризис в функционировании инспекционного механизма ДСНВ возник по вине американской стороны. Именно Вашингтон своими ограничительными мерами в отношении России создал ситуацию, когда мы фактически были лишены возможности реализовать свои инспекционные права в соответствии с Договором", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"При этом США откровенно отмахивались от наших вполне обоснованных возражений и требовали незамедлительного возобновления инспекционных мероприятий на российской территории", - сказала Захарова.

По ее словам, "Россия продолжает считать Договор о СНВ важным инструментом обеспечения предсказуемости и предотвращения гонки вооружений. Он продолжает отвечать интересам обеих сторон. В частности, существенную стабилизирующую роль играет бесперебойно функционирующий режим обмена сторон уведомлениями о состоянии СНВ".

"Ожидаем от США добросовестных усилий по созданию условий для проведения сессии ДКК в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ", - заключила дипломат.

МИД РФ Мария Захарова США
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