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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Тбилисский суд рассмотрит вопрос о возможной отсрочке тюремного наказания для Саакашвили

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Тбилиси решит вопрос об отсрочке тюремного наказания экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщил во вторник журналистам адвокат Илиа Ломия.

"Судебный процесс о возможной отсрочке в связи с выявленными заболеваниями тюремного наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили состоится 9 декабря в Тбилисском городском суде", - заявил адвокат.

В свою очередь главврач клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе сообщил журналистам, что состояние здоровья Саакашвили стабильное. "Его состояние не требует перевода в реанимационное отделение", - сказал Чхаидзе.

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При этом главврач отметил, что Саакашвили полноценно не питается. "Он принимает пищу по своему усмотрению и не ежедневно. Это не означает, что пациент Саакашвили не может есть. Если так продолжится, мы можем перейти на прием пищи Саакашвили с помощью зонда", - сказал Чхаидзе.

Родные и близкие Саакашвили утверждают, что состояние здоровья Саакашвили критическое, и он не может принимать пищу, поэтому на основании судебного решения он временно должен быть освобожден от тюремного наказания и направлен на лечение за границу.

Саакашвили проходит в Грузии обвиняемым по нескольким уголовным делам. Он был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года, впоследствии объявил голодовку в тюрьме Рустави. После этого переводился в тюремную больницу в Тбилиси и военный госпиталь в Гори. 12 мая 2022 года он был переведен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где до сих пор проходит лечение.

Грузия Михаил Саакашвили
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