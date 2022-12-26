Снежный шторм в США унес жизни по меньшей мере 26 человек

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Из-за снежной бури и холодов в США за последние дни погибли не менее 26 человек, сотни тысяч людей остались без света, сообщает CNN.

"Продолжительный зимний шторм, который принес сильный снегопад, ветер и мороз на существенную часть территории США за неделю, унес жизни по меньшей мере 26 человек и оставил сотни тысяч без электричества", - говорится в сообщении.

"В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты", - приводит телеканал заявление национальной метеорологической службы.

По данным сайта PowerOutage.us, около 250 тысяч домов и предприятий в США были остались без электричества в воскресенье, причем половина из них находятся в штатах Нью-Йорк и Мэн.

Электроэнергетические компании просят потребителей экономить электричество, газ и тепло из-за экстремальных погодных условий и возросшей в связи с этим нагрузки на сети.

За 23 и 24 декабря авиакомпании отменили более 8,4 тысяч рейсов, на 25 декабря - более 1 350, говорится в сообщении CNN.

Согласно прогнозам, в конце предстоящей недели в США ожидается долгожданное потепление с температурами выше нормы.