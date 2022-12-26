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Белорусскую чемпионку по плаванию заочно приговорили к 12 годам колонии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минский городской суд заочно приговорил к 12 годам колонии общего режима пловчиху Александру Герасименю по делу о создании экстремистской организации и призывах к санкциям против Белоруссии. Об этом сообщила корреспондент госиздания "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая.

По этому же делу также заочно был осужден исполняющий директор Фонда спортивной солидарности, признанного в Белоруссии экстремистским формированием, Александр Опейкин. Он получил 12 лет в колонии усиленного режима.

Суд решил, что Герасименя и Опейкина создали незарегистрированное объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", признанное впоследствии экстремистским, через интернет "распространяли ложные сведения о событиях в Беларуси", а также требовали введения санкций в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии и других спортивных организаций, настаивали на переносе международных соревнований, в частности чемпионата мира по хоккею шайбой, призывали не допускать спортсменов белорусской сборной к соревнованиям, включая Олимпийские игры.

В апреле 2021 года Герасименя и Опейкин были объявлены в розыск. Их уголовное дело рассматривалось в рамках спецпроизводства, которое было возбуждено в сентябре 2022 года. В июле 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий институт заочного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны. Закон разрешил в их отношении возбуждать спецпроизводства по статьям о терроризме, геноциде, наемничестве, госизмене, диверсии, экстремизме, массовым беспорядкам и призывам к санкциям.

Герасименя - серебряный и бронзовый призер Олимпиад в плавании вольным стилем, чемпионка мира и Европы на "длинной" и "короткой" воде. После президентских выборов 2020 года она ушла в оппозицию, а в октябре 2020 года покинула Белоруссию. Задачами созданного ею фонда она назвала финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий белорусских властей.

Акции против насилия в Минске

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Александра Герасименя Белоруссия Минск Минский городской суд Александр Опейкин Александр Лукашенко
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