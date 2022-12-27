Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Туман в столице Индии нарушил движение поездов и авиасообщение

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Густой туман и низкие температуры в индийской столице Нью-Дели привели к нарушениям в движении поездов и в авиасообщении, сообщают во вторник западные СМИ.

В некоторых районах столицы видимость составляла всего 50 метров. В результате администрация международного аэропорта имени Индиры Ганди предупредила, что некоторые авиарейсы в таких условиях выполнить нельзя.

Также 15 поездов, отправлявшихся в Дели, прибыли позднее назначенного времени.

В метеорологической службе Индии сообщили, что очень густой туман ожидается еще в течение суток из-за слабого ветра и высокой влажности. Температура воздуха в Дели опустилась до 5,6 градусов по Цельсию. Холодная погода - с температурами ниже нормы - в ближайшие два дня должна также сохраняться в штатах Пенджаб и Харьяна.

Индия Нью-Дели
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли перехватить беспилотники КНДР

Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли перехватить беспилотники КНДР

Что случилось этой ночью: вторник, 27 декабря

Президент Сербии привел армию в состояние наивысшей боевой готовности

Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024

Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024

Эрдоган заявил, что запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 млрд кубометров

Эрдоган заявил, что запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 млрд кубометров

Что произошло за день: понедельник, 26 декабря

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оператор "Северного потока" начал оценку стоимости ремонта трубы после ЧП

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

В Южной Корее зафиксировали нарушение демаркационной линии, предположительно, дронами КНДР

В Южной Корее зафиксировали нарушение демаркационной линии, предположительно, дронами КНДР
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });