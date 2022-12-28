Что случилось этой ночью: среда, 28 декабря

Планы КНДР по укреплению обороны, повышение минимальных цен на водку в РФ и призыв СБ ООН к талибам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ким Чен Ын поставил цели по укреплению обороны КНДР на следующий год. Северокорейский лидер выступил с докладом, в котором анализировалась "новая сложная ситуация", сложившаяся на Корейском полуострове, а также текущая международная политическая ситуация.

- США могут ввести новые меры в отношении приезжающих из Китая из-за коронавируса. По данным Bloomberg, власти США рассматривают введение мер, аналогичных Японии, где требуют от приезжающих из Китая отрицательный тест на COVID-19, и Малайзии, где введено отслеживание и эпиднадзор.

- В РФ с 1 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей за 0,5 литра.

- Совбез ООН осудил решение талибов запретить обучение женщин в вузах и призвал отменить запрет. СБ также предупредил о последствиях введенного "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация) запрета на работу женщин в НКО для гуманитарных операций в Афганистане, включая операции самой ООН.