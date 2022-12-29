Баррикады в Косово начнут разбирать в четверг

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы начнут разбирать свои баррикады в Косово в четверг, что будет способствовать снижению уровня напряженности, которая могла привести к новым столкновениям на Балканах, сообщило агентство Associated Press.

По словам Вучича, соглашение было достигнуто на его встрече с лидерами косовских сербов в ночь на четверг.

"Это означает, что с завтрашнего дня (четверга - ИФ), с утренних часов, начнется демонтаж баррикад", - сказал он после встречи.

"В течение 24-48 часов баррикады будут убраны", - добавил Вучич, подчеркнув, что "недоверие, однако, не устранено".

Президент пояснил, что "это непростой процесс, и его нельзя выполнить за два часа, как некоторые предполагали".

Косовские сербы согласились на этот шаг после того, как в Косово был освобожден из-под стражи полицейский-серб, задержанный по обвинению в "терроризме" после того, как он, предположительно, напал на косовского полицейского во время предыдущей акции протеста. Теперь он помещен под домашний арест.

Ранее Вучич призвал сербов разобрать баррикады, заявив, что участники протестов не будут преследоваться по закону.

В автономном крае Косово и Метохии обострилась напряженность после того, как косовская полиция задержала нескольких бывших сербских полицейских по обвинению в преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов. В ответ проживающие в Косово сербы возвели баррикады на автодорогах на севере края.

На этой неделе Вучич, который является также главнокомандующим сербскими вооруженными силами, распорядился, чтобы в связи с ситуаций в Косово и Метохии сербская армия была приведена в состояние наивысшей боевой готовности

Армия Сербии покинула Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.