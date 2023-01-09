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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Грузовое судно в понедельник село на мель в Суэцком канале, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на обслуживающую канал компанию Leth Agencies.

По данным компании, речь идет о судне MV Glory, оно находится в районе города Эль-Кантара.

В компании также указали, что буксиры в настоящее время пытаются сдвинуть с места судно.

Агентство со своей стороны отмечает, что сухогруз перевозит около 65 тыс. тонн кукурузы с Украины и направляется в Китай.

Летом 2021 года в Суэцком канале сел на мель мега-контейнеровоз Ever Given, в результате чего движение по каналу было полностью блокировано.

Суэцкий канал
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