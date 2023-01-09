В Суэцком канале сняли с мели сухогруз, перевозящий украинскую кукурузу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Буксирам удалось снять с мели грузовое судно MV Glory, застрявшее ранее в понедельник в Суэцком канале, сообщает агентство Associated Press.

По данным обслуживающей канал компании Leth Agencies, для решения проблемы задействовали три буксира.

Отмечается, что движение судов по Суэцкому каналу восстановлено. Информации о том, что стало причиной инцидента, не приводится.

Ранее в понедельник сухогруз MV Glory застрял на мелководье в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара. Судно перевозит около 65 тыс. тонн кукурузы с Украины и направляется в Китай.

Летом 2021 года в Суэцком канале сел на мель мега-контейнеровоз Ever Given, в результате чего движение по каналу было полностью блокировано.