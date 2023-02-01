СПГ-танкер сел на мель в Суэцком канале

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Танкер, следовавший из Красного моря в Средиземное с грузом сжиженного природного газа, сел на мель в Суэцком канале. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на портового агента.

Судно Grace Emilia будет снято с мели и продолжит путь в ближайшие часы, сказал управляющий директор обслуживающей канал компании Leth Agencies Отто Джервелл.

Представители администрации Суэцкого канала сразу не ответили на запрос о комментарии.

Это уже второй инцидент в Суэцком канале за последний месяц: 9 января здесь застрял сухогруз MV Glory, тогда проблему также удалось решить за несколько часов.

Летом 2021 года в Суэцком канале сел на мель мега-контейнеровоз Ever Given, в результате чего движение по каналу было полностью блокировано на неделю.