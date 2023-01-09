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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Суд в Бразилии постановил демонтировать лагерь оппозиции перед штабом ВС в столице

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораис постановил в понедельник демонтировать лагерь оппозиции, разбитый перед штабом Вооруженных сил в столице страны, передает портал G1.

Отмечается, что операция должна быть проведена немедленно силами военной полиции и полиции федерального округа, включающего в себя столицу Бразилиа. Помимо этого, де Мораис постановил запретить въезд на территорию федерального округа до 31 января для всех грузовиков и автобусов с демонстрантами.

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Вместе с тем, судья постановил отстранить от должности на 90 дней губернатора федерального округа Ибанейса Рошу, поскольку, по мнению суда, руководство округа вступило в сговор с демонстрантами, которые накануне ворвались в здания парламента, верховного суда и в резиденцию главы государства.

Накануне сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару прорвали полицейское оцепление вокруг этих правительственных зданий, расположенных неподалеку друг от друга, и, вторгшись туда, занялись вандализмом: разбивали окна и портили мебель, произведения искусства, предметы декора, телевизоры и компьютеры, уничтожали документы. Ущерб госимуществу пока не подсчитан.

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При этом некоторые полицейские не пытались им противостоять и в целом довольно лояльно отнеслись к происходящему, даже фотографировались с зачинщиками нападения.

Самого президента во время беспорядков в столице не было.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году и регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти. Оппозиция организовала прибытие в столицу более чем сотни автобусов со своими сторонниками в течение выходных 7-8 января, всего в протестах принимали участие свыше 4 тыс. человек. К вечеру 8 января в стране арестовали более 300 человек.

Ранее в январе в Бразилии прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.

Беспорядки в Бразилии

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Бразилия
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