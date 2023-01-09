Бразильские спецслужбы ликвидировали стихийный лагерь оппозиции у штаба вооруженных сил

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции вытеснили основную массу сторонников проигравшего недавние президентские выборы в Бразилии Жаира Болсонару из стихийного лагеря близ генерального штаба бразильских вооруженных сил, сообщает медиаходинг Globo.

В операции приняли участие сотрудники военной полиции бразильской столицы и национальных сил безопасности Бразилии.

По данным Globo, задержаны не менее 1,2 тыс. человек. Однако, небольшое количество протестующих все еще остается на территории лагеря.

Ликвидацию лагеря провели по постановлению Верховного суда Бразилии.

Накануне сторонники экс-президента страны Болсонару предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны. Вторгшись туда, они били стекла в окнах, портили мебель, произведения искусства, предметы декора, телевизоры и компьютеры, уничтожали документы. Ущерб госимуществу пока не подсчитан.

При этом некоторые полицейские не пытались им противостоять и в целом довольно лояльно отнеслись к происходящему, даже фотографировались с зачинщиками нападения.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти. Оппозиция организовала прибытие в столицу более чем сотни автобусов со своими сторонниками в течение выходных 7-8 января, всего участие в протестах принимали свыше 4 тыс. человек. К 9 января в стране арестовали около 400 человек.

Ранее в январе в Бразилии прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.