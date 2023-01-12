Лукашенко выразил недовольство пробуксовыванием некоторых программ Союзного государства

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство реализацией некоторых программ Союзного государства, подписание которых задерживается.

В программах и ведомственных планах содержится около тысячи мероприятий по их реализации, установлены конкретные сроки и ответственные лица, напомнил глава государства чиновникам в четверг в Минске на совещании по вопросам выполнения интеграционных программ Союзного государства.

"Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас (мероприятий - ИФ) идет с отставанием от согласованных графиков. Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем", - цитирует президента его пресс-служба.

Целью совещания, по словам Лукашенко, было обсудить ход выполнения 28 отраслевых программ, принятых чуть больше года назад на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"То есть это программа наших действий - Беларуси и России - на предстоящий период. Мы тогда договаривались, что их реализация позволит существенно продвинуться вперед на пути обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования двух стран", - пояснил глава государства.

Он назвал данные программы основой, на которой строятся отношения с Россией, предполагающие равные условия для людей и предприятий. "Именно поэтому мы пошли на комплексные решения многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией", - добавил Лукашенко.

По его словам, это, прежде всего, касается интеграции в экономической сфере, создания условий для кооперации предприятий обеих стран.

В этой связи Лукашенко потребовал активизировать деятельность по реализации союзных программ и заявил о невозможности подписания нового пакета документов до полного выполнения предыдущего.

"Мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего в полном объеме", - сказал глава государства, которого цитирует телеграм-канал "Пул Первого".

Он заявил о необходимости максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ. "Недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай Бог, мы допустим ошибку", - пояснил Лукашенко.

"Особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада", - добавил президент Белоруссии.