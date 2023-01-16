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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

В Непале возобновили поиски четырех человек на месте авиакатастрофы

В Непале возобновили поиски четырех человек на месте авиакатастрофы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На месте авиакатастрофы в непальском городе Покхара возобновились поиски четырех человек, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает индийская пресса со ссылкой на местных официальных лиц.

По словам представителя местной полиции, "обнаружено 68 тел, прерванные на ночь поиски еще четырех пассажиров возобновились с наступлением рассвета".

На борту упавшего в Непале самолета ATR 72 находились 72 человека, включая четырех членов экипажа. Среди пассажиров были 15 иностранцев, в том числе пять индийцев, четверо россиян, два корейца, по одному – пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Остальные 53 человека были непальцами.

По первоначальной информации, причиной крушения стала техническая неисправность самолета. В момент катастрофы погода и видимость в районе города Покхара была хорошей.

Непал
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