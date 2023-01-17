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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

В Нагорном Карабахе заявили, что регион перестал получать газ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Советник госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Месроп Аракелян заявил, что подача газа в регион прекратилась.

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"Подача газа в Арцах прекращена. Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян Арцаха", - написал он в соцсетях.

Ранее ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили на встрече в Ереване секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и глава МИД НКР Сергей Казарян.

"Собеседники обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Армении и Арцаха. В частности, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В этом контексте сделан акцент на реализации совместных усилий по преодолению гуманитарного кризиса", - сообщила в понедельник пресс-служба СБ Армении.

Единственная связывающая Нагорный Карабах с Арменией автомобильная дорога Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря. В Баку отвергают заявления о необоснованном блокировании Лачинского коридора.

Хроника 27 сентября 2020 года – 17 января 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Месроп Аракелян Армения Азербайджан Арцах Лачинский коридор
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