В Перу из-за протестов закрыли доступ в Мачу-Пикчу

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры Перу закрыло на неопределенный срок доступ на территорию древнего города цивилизации инков Мачу-Пикчу, сообщает местное интернет-издание Peru21.

Как отмечается, эта мера будет применяться "до особого распоряжения". Министерство культуры Перу объясняет закрытие попыткой сохранить историческое наследие.

Peru21 отмечает, что Мачу-Пикчу - это самая популярная достопримечательность у туристов, из-за протестов бюджет страны теряет доходы от его посещения. Так, несколько дней назад Торговая палата города Куско сообщила, что количество посещений Мачу-Пикчу сократилось до 500 человек.

Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны.

Участники акций требуют отставки президента страны Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.