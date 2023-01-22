Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

В Перу из-за протестов закрыли доступ в Мачу-Пикчу

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры Перу закрыло на неопределенный срок доступ на территорию древнего города цивилизации инков Мачу-Пикчу, сообщает местное интернет-издание Peru21.

Как отмечается, эта мера будет применяться "до особого распоряжения". Министерство культуры Перу объясняет закрытие попыткой сохранить историческое наследие.

Peru21 отмечает, что Мачу-Пикчу - это самая популярная достопримечательность у туристов, из-за протестов бюджет страны теряет доходы от его посещения. Так, несколько дней назад Торговая палата города Куско сообщила, что количество посещений Мачу-Пикчу сократилось до 500 человек.

Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны.

Участники акций требуют отставки президента страны Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.

Протесты в Перу

10
Перу Мачу-Пикчу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый год по лунному календарю наступил в Китае

Новый год по лунному календарю наступил в Китае

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с боевым патроном и угрозами

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с боевым патроном и угрозами

Главы МИД стран Балтии призвали Германию предоставить Украине танки Leopard

В МИД РФ заявили о передергивании ООН фактов о реализации "черноморской инициативы"

В МИД РФ заявили о передергивании ООН фактов о реализации "черноморской инициативы"

Турция отменила визит министра обороны Швеции

Что случилось этой ночью: суббота, 21 января

Блинкен заявил, что градус напряженности в американо-китайских отношениях снизился

Блинкен заявил, что градус напряженности в американо-китайских отношениях снизился

Астронавты вернулись на борт МКС, выполнив монтажные работы

Военная операция на Украине

Замминистра обороны России обсудил с главой МККК обращение с пленными

Поддерживающие Украину страны не пришли к единой позиции по поставкам танков Киеву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });