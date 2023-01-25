Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Тысячи человек вышли на улицы столицы Перу, чтобы выразить недовольство работой правительства, сообщают испаноязычные СМИ.
Сотрудники полиции применили слезоточивый газ для разгона участников протеста после того, как между протестующими и стражами порядка начались столкновения.
Акции начались в Лиме спустя несколько часов после того, как президент Перу Дина Болуарте призвала к "перемирию" участников демонстраций, которые выходят на улицы уже почти два месяца.
Она указала, что перекрытие дорог протестующими и ущерб инфраструктуре вызвали производственный простой, который оценивается в более чем $1 млрд.
По ее словам, наркоторговцы и контрабандисты организовали "военизированную группу", которая нацелена на то, чтобы "посеять хаос" в стране ради своих политических целей.
Отмечается, что акции протеста во вторник в столице Перу были самыми большими по количеству участников и наиболее ожесточенными.
Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны. Участники акций требуют отставки президента страны Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.