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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства
Фото: Lucas Aguayo Araos/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Тысячи человек вышли на улицы столицы Перу, чтобы выразить недовольство работой правительства, сообщают испаноязычные СМИ.

Сотрудники полиции применили слезоточивый газ для разгона участников протеста после того, как между протестующими и стражами порядка начались столкновения.

Акции начались в Лиме спустя несколько часов после того, как президент Перу Дина Болуарте призвала к "перемирию" участников демонстраций, которые выходят на улицы уже почти два месяца.

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Она указала, что перекрытие дорог протестующими и ущерб инфраструктуре вызвали производственный простой, который оценивается в более чем $1 млрд.

По ее словам, наркоторговцы и контрабандисты организовали "военизированную группу", которая нацелена на то, чтобы "посеять хаос" в стране ради своих политических целей.

Отмечается, что акции протеста во вторник в столице Перу были самыми большими по количеству участников и наиболее ожесточенными.

Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны. Участники акций требуют отставки президента страны Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.

Протесты в Перу

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