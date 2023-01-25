Microsoft сообщила об устранении проблем с доступом к сервисам

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Microsoft сообщили, что устранили проблемы с доступом к ряду сервисов компании.

В частности, компания откатила изменения в глобальной сети (WAN), которые были причиной сбоя. Все сервисы должны работать в штатном режиме. Компания продолжает мониторить ситуацию.

Ранее сообщалось, что некоторые сервисы Microsoft, такие как Teams, Xbox Live, Outlook и Microsoft 365, были недоступны для пользователей в ряде стран. Об этом свидетельствовали данные Downdetector. Проблемы начались примерно в 10:30 по московскому времени у пользователей из Индии, Японии, ОАЭ, Австралии.

У некоторых пользователей из России в среду наблюдались проблемы с доступом к AppStore. Магазин не открывался без VPN.

Как сообщили в Роскомнадзоре, причиной недоступности ряда зарубежных сервисов, в том числе компании Apple, стал сбой в работе иностранной сети доставки (CDN).