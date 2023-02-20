Блинкен заявил, что поставка Турции новых F-16 отвечает интересам США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обновление истребителей F-16 и поставка новых самолетов Турции играет важную роль для администрации президента Джо Байдена, передает агентство "Анадолу".

В ходе визита в Турцию Блинкен сказал, что такая сделка отвечает "национальным интересам и интересам в сфере безопасности" США.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с Блинкеном в свою очередь отметил, что "завершение оформления сделки по F-16 выгодно обеим сторонам".

Турецкий министр также сообщил, что торговля между двумя странами активно развивается. Он призвал отменить санкции в сфере оборонной промышленности и "эффективнее сотрудничать в сфере безопасности", в частности в борьбе с терроризмом.

Осенью 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад после того, как она приобрела российские С-400. В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.