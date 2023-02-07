Лавров прибыл с рабочим визитом в Мали
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Мали с рабочим визитом, передает корреспондент "Интерфакса".
В Бамако у российского министра запланированы переговоры с главой МИД страны Абдулайе Диопом, а также встреча в президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.
Как сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров планируется обсудить сотрудничество двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах, взаимодействие в таких областях, как освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство.
Отдельно будут обсуждаться практические аспекты предстоящих поставок в Мали российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов, отметили на Смоленской площади.
Также стороны обсудят укрепление военных и военно-технических связей, обстановку в Мали, а также региональные вопросы, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Это первый визит Лаврова в Мали, также на этой неделе российский глава МИД посетит Мавританию и Судан.