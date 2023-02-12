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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Власти Турции возложили ответственность на строителей за обрушение ряда зданий

Власти Турции возложили ответственность на строителей за обрушение ряда зданий
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ордера на задержание 131 сотрудника строительных компаний, которые возводили ряд домов, рухнувших во время недавнего мощного землетрясения, выписаны в Турции, сообщает Associated Press (АР).

"В министерстве юстиции Турции также заявили, что правосудие настигнет всех, на ком лежит ответственность (за обрушение зданий), при этом сотрудники прокуратуры уже начали сбор образцов материалов, из которых были построены некоторые рухнувшие здания", - отмечает АР.

Агентство напоминает, что накануне минюст Турции объявил о планах создания специальной группы, которая займется сбором свидетельств и выявлением недобросовестных подрядчиков, а также архитекторов, геологов и инженеров, по вине которых могли рухнуть некоторые здания.

Жертвами землетрясения на юго-востоке Турции, которое произошло ранее на этой неделе, стали более 24,6 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 12 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция
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