"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок тектонического разлома в Турции

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" продолжает вести космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.

Госкорпорация в воскресенье опубликовала в своем телеграм-канале снимок, сделанный космическим аппаратом "Канопус-В", на котором показан тектонический разлом.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что госкорпорация задействовала по запросу МЧС РФ все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.

Жертвами землетрясения на юго-востоке Турции, которое произошло ранее на этой неделе, стали более 24,6 тыс. человек.