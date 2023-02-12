Что произошло за день: воскресенье, 12 февраля

Законопроекты правительства относительно нефти и бензина, победа Махачева и вина строителей в масштабных разрушениях в Турции

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кабмин РФ разработал законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу. Кроме того, правительство внесло в Думу проект закона, в котором предлагается с апреля в расчете НДПИ ограничить скидку Urals к Brent в $34-25 за баррель.

- Власти Турции возложили ответственность на строителей за обрушение ряда зданий в результате землетрясения. По последним данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 33 тыс. человек. Между тем из зоны землетрясения на юго-востоке Турции вернулась группа из 39 россиян.

- Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC, победив Алекса Волкановски. Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

- Глава МОК заявил, что не правительствам решать вопрос об участии спортсменов в соревнованиях. Томас Бах убежден, что это было бы концом международных спортивных турниров, какими мы их знаем сегодня.

- Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Красная гора в ДНР.