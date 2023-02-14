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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Генсек ООН заявил, что Дамаск на время откроет два дополнительных КПП для гумомощи

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти пострадавшей от землетрясения Сирии согласились на время открыть два дополнительных КПП для ввоза гумпомощи, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Землетрясение в Турции и Сирии

"Приветствую решение, принятое сегодня президентом Сирии Башаром Асадом, об открытии двух КПП...между Турцией и северо-западом Сирии на первоначальный период в три месяца", - говорится в заявлении Гутерриша.

"Это позволит оперативно доставлять гуманитарную помощь", - добавил генсек.

Да сих пор на турецко-сирийской границе работал только один такой КПП.

Ранее за открытие дополнительных КПП между Сирией и Турцией выступил представитель госдепа США Нед Прайс.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

По последним данным, число погибших в двух странах уже превысило 33 тыс. человек, в Сирии жертвами стихийного бедствия стали свыше 3,5 тыс. человек.

Хроника 06 – 14 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Сирия ООН
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