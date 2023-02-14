Генсек ООН заявил, что Дамаск на время откроет два дополнительных КПП для гумомощи

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти пострадавшей от землетрясения Сирии согласились на время открыть два дополнительных КПП для ввоза гумпомощи, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Приветствую решение, принятое сегодня президентом Сирии Башаром Асадом, об открытии двух КПП...между Турцией и северо-западом Сирии на первоначальный период в три месяца", - говорится в заявлении Гутерриша.

"Это позволит оперативно доставлять гуманитарную помощь", - добавил генсек.

Да сих пор на турецко-сирийской границе работал только один такой КПП.

Ранее за открытие дополнительных КПП между Сирией и Турцией выступил представитель госдепа США Нед Прайс.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

По последним данным, число погибших в двух странах уже превысило 33 тыс. человек, в Сирии жертвами стихийного бедствия стали свыше 3,5 тыс. человек.