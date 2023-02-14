Администрация Байдена проинформирует чиновников Трампа о сбитых США аэростатах в среду

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон будет проинформирован администрацией нынешнего президента Джо Байдена об аэростатах, сбитых США, в среду, сообщает CNN.

Согласно данным телеканала, бывшему директору национальной разведки экс-президента Дональда Трампа - Джону Рэтклиффу и другому бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Роберту О'Брайену также предложили пройти брифинг в среду.

Однако, по словам источника телеканала, еще неизвестно, согласятся ли они.

Кроме того, узнать информацию о сбитых объектах предложили также и бывшему главе Пентагона Марку Эсперу. Но, телеканал сообщает, что он планирует перенести брифинг на другую дату.

Ожидается, что брифинг будет проведен канцелярией директора национальной разведки.

Чиновники администрации Байдена после того, как США сбили китайский аэростат и узнали, что Китай также отправлял аэростаты в воздушное пространство США во время нахождения на посту президента Трампа, заявили, что свяжутся с некоторыми чиновниками его администрации насчет брифингов.

Тем временем лидер сенатского большинства Чак Шумер сообщил, что законодатели "располагают только предварительными подробностями" о неопознанных объектах, сбитых над воздушным пространством Северной Америки в минувшие выходные. По его словам, ожидается, что более подробная информация будет предоставлена законодателям на брифинге во вторник.

Шумер уточнил, что брифинг во вторник является дополнением к запланированному на среду полномасштабному секретному брифингу сената по Китаю.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.

В последние дни над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты. Именно эти три аэростата, в отличие от первого, по мнению Вашингтона, вряд ли занимались сбором разведданных.

Ранее также стало известно, что при предыдущем президенте США над американской территорией страны не менее трёх раз пролетали аэростаты-разведчики. Но тогда, по словам главы Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) генерала Глена Ван Херка, у военных США не получалось их отслеживать.