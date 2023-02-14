Кремль призвал США самим разбираться в истории с "шарами", не обвиняя другие страны

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле призвали Вашингтон не обвинять другие страны в появлении воздушных объектов на территории США, а разобраться в этой истории самостоятельно.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что появление "шаров" над США является примером того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Во-первых, НАТО это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины".

"Конечно, это требует определенных мер предосторожности", - добавил Песков. "А что касается истории с "шарами", которой сейчас по своей или не по своей воле живет вся Америка – наверное, вряд ли кого-то здесь нужно обвинять. Лучше, чтобы американцы сами разбирались в этой истории", - сказал Песков.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инциденты с аэростатами, сбитыми в Северной Америке, – иллюстрация того, как такие страны, как Китай и Россия ищут все способы активизации сбора разведданных.

"Случаи с аэростатами – это иллюстрация тенденции, в рамках которой Китай и Россия наращивают сбор разведданных, используя для этого разные платформы", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит у берегов Южной Каролины китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических, и просто сбился с курса. После этого США сбили еще три аэростата – над озером Гурон в штате Мичиган на границе с Канадой, над штатом Аляска и над Канадой, так как те представляли угрозу для гражданской авиации. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты.