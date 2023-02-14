Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Кремль призвал США самим разбираться в истории с "шарами", не обвиняя другие страны

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле призвали Вашингтон не обвинять другие страны в появлении воздушных объектов на территории США, а разобраться в этой истории самостоятельно.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что появление "шаров" над США является примером того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Во-первых, НАТО это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины".

"Конечно, это требует определенных мер предосторожности", - добавил Песков. "А что касается истории с "шарами", которой сейчас по своей или не по своей воле живет вся Америка – наверное, вряд ли кого-то здесь нужно обвинять. Лучше, чтобы американцы сами разбирались в этой истории", - сказал Песков.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инциденты с аэростатами, сбитыми в Северной Америке, – иллюстрация того, как такие страны, как Китай и Россия ищут все способы активизации сбора разведданных.

"Случаи с аэростатами – это иллюстрация тенденции, в рамках которой Китай и Россия наращивают сбор разведданных, используя для этого разные платформы", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит у берегов Южной Каролины китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических, и просто сбился с курса. После этого США сбили еще три аэростата – над озером Гурон в штате Мичиган на границе с Канадой, над штатом Аляска и над Канадой, так как те представляли угрозу для гражданской авиации. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты.

Дмитрий Песков Йенса Столтенберг США НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Каждый четвертый россиянин считает день святого Валентина праздником

Каждый четвертый россиянин считает день святого Валентина праздником

Минтруд предложил использовать маткапитал на реконструкцию домов "на две семьи"

Магадан получит топливо по Транссибу в приоритетном порядке после осеннего дефицита

В Новосибирске пятиэтажку признают не подлежащей восстановлению после взрыва газа

В Новосибирске пятиэтажку признают не подлежащей восстановлению после взрыва газа

Пожарные локализовали крупное возгорание на севере Москвы

В Ярославской области произошел разрыв газопровода с возгоранием

Что произошло за день: понедельник, 13 февраля

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });