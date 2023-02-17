Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Власти ЕС сообщили о заморозке российских активов на 21,5 млрд евро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия заморозила российские активы в Европе на сумму 21,5 млрд евро, работает над блокировкой других, в том числе Центробанка РФ, и ищет легальные пути к возможной конфискации некоторых активов, заявил член ЕК, курирующий вопросы юстиции Дидье Рейндерс.

"Нам удалось заморозить уже 21,5 млрд евро российских олигархов и юридических лиц, внесенных в санкционные списки. Мы продолжим работать по другим активам, таким как резервы Центрального банка России", - сказал он в пятницу после первого очного заседания специальной рабочей группы по замороженным активам, созданной при ЕК.

Рейндерс также сообщил, что Брюссель работает над директивой об усилении мер против тех, кто пытается обойти санкции.

Он отметил, что это работа поэтапная и не исключает перехода к процессу конфискации активов в случаях, когда они связаны с уголовными преступлениями.

"Первый шаг - блокировать или заморозить активы. Второй шаг - начать процесс конфискации в случаях, когда налицо уголовные преступления", - отметил он. Рейндерс подчеркнул, что ЕС работает в этой сфере вместе с G7 и что Швейцария действует в основном в том же порядке.

ЕК ЕС ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Болгария оштрафовала "ЛУКОЙЛ" на 34,6 млн евро за ценовое давление

Байден отметил отсутствие данных о связи сбитых над севером США аэростатов с разведкой КНР

Байден отметил отсутствие данных о связи сбитых над севером США аэростатов с разведкой КНР

Что случилось этой ночью: пятница, 17 февраля

Запуск новой японской ракеты отменен за секунды до старта из-за проблем с двигателями

Уолл-стрит закрылась снижением на тревогах по поводу дальнейшего роста процентных ставок

Уолл-стрит закрылась снижением на тревогах по поводу дальнейшего роста процентных ставок

Пентагон запланировал визит высокопоставленного чиновника на Тайвань

Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 38 тыс. человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 38 тыс. человек

Грызлов сообщил об участии белорусских предприятий в выполнении гособоронзаказа РФ

Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

Что произошло за день: четверг, 16 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });