ВВС Южной Кореи и США провели учения после испытания КНДР баллистической ракеты

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ВВС Южной Кореи и США в воскресенье приняли участие в совместных учениях после того, как накануне КНДР провела испытательный пуск баллистической ракеты, сообщает Yonhap.

"Эти тренировки продемонстрировали комбинированный оборонный потенциал Южной Кореи и США (...) благодаря своевременному и оперативному развертыванию усиленных средств сдерживания США на Корейском полуострове", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

В учениях задействовали южнокорейские истребители-бомбардировщики F-35A и истребители F-15K, которые вместе с американскими истребителями F-16 сопроводили бомбардировщики B-1B в зоне опознавания ПВО Южной Кореи. В полетах принимали участие примерно 10 самолетов, однако в комитете не уточнили, сколько бомбардировщиков B-1B участвовало в учениях.

Самолеты пролетели над Желтым морем, Японским морем и над территорией Южной Кореи.

Накануне стало известно, что КНДР в субботу осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что пуск этой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-15" осуществили в рамках внезапной проверки боевой готовности, предусматривающей обеспечение ядерного сдерживания.

По данным ЦТАК, ракета за 67 минут пролетела 989 км, после чего упала в Японское море, максимальная высота полета составила 5,77 тыс. км.

Агентство отмечало, что военные угрозы со стороны США и Южной Кореи "становятся серьезными до такой степени, что их нельзя игнорировать".