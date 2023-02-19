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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Япония и США провели учения после испытания КНДР баллистической ракеты

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ВВС Японии и США в воскресенье организовали совместные учения после того, как накануне КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), сообщает "Киодо" со ссылкой на японское Минобороны.

К тренировкам привлекли экипажи трех японских истребителей F-15, четырех американских F-16 и двух бомбардировщиков B-1B.

В миреВВС Южной Кореи и США провели учения после испытания КНДР баллистической ракетыЧитать подробнее

Ранее в воскресенье ВВС Южной Кореи и США также провели учения с участием американских B-1B.

Накануне КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В Минобороны Японии заявляли, что ракета упала в японской исключительной экономической зоне вблизи острова Хоккайдо. Глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада утверждал, что ракета была способна пролететь свыше 14 тыс. км и ударить по любой точке на материковой части США.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что пуск этой МБР "Хвасон-15" осуществили в рамках внезапной проверки боевой готовности, предусматривающей обеспечение ядерного сдерживания.

По данным ЦТАК, ракета за 67 минут пролетела 989 км, после чего упала в Японское море, максимальная высота полета составила 5,77 тыс. км.

Агентство отмечало, что военные угрозы со стороны США и Южной Кореи "становятся серьезными до такой степени, что их нельзя игнорировать".

Япония США КНДР
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